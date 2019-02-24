Циципас выиграл турнир в Марселе, в финале взяв верх над Кукушкиным

Греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл турнир категории АТР 250 в Марселе. В финальном матче первый сеяный Циципас в двух сетах обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Циципас подал 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Кукушкин дважды подал навылет, избежал ошибок на подаче и реализовал 1 брейк.

Счёт в личном противостоянии 20-летнего Циципаса и 31-летнего Кукушкина в официальных матчах стал 2-0 в пользу греческого теннисиста.

Циципас завоевал третий титул в карьере и первый в сезоне-2019. В 2018 году он выиграл турнир в Стокгольме и Итоговый чемпионат АТР среди игроков до 21 года в Милане.