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Циципас выиграл турнир в Марселе, в финале взяв верх над Кукушкиным

Циципас выиграл турнир в Марселе, в финале взяв верх над Кукушкиным
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл турнир категории АТР 250 в Марселе. В финальном матче первый сеяный Циципас в двух сетах обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Циципас подал 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Кукушкин дважды подал навылет, избежал ошибок на подаче и реализовал 1 брейк.

Счёт в личном противостоянии 20-летнего Циципаса и 31-летнего Кукушкина в официальных матчах стал 2-0 в пользу греческого теннисиста.

Циципас завоевал третий титул в карьере и первый в сезоне-2019. В 2018 году он выиграл турнир в Стокгольме и Итоговый чемпионат АТР среди игроков до 21 года в Милане.

24 февраля 2019 года, воскресенье. 16:10 МСК
Марсель. Финал
Матч окончен
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Михаил Кукушкин
50
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
1 2 3
           
7 7 7  
5 6 5  
           
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