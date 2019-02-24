Звонарёва и Александрова выиграли турнир в Будапеште в парном разряде

Российские теннисистки Вера Звонарёва и Екатерина Александрова стали победительницами турнира в Будапеште в парном разряде. В финальном матче Звонарёва и Александрова в трёх сетах обыграли третьих сеяных, венгерку Фанни Штолляр и британку Хитер Уотсон, со счётом 6:4, 4:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Звонарёва и Александрова трижды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 5. Штолляр и Уотсон подали 3 эйса, 4 раза ошиблись на подаче и реализовали 4 брейка.

34-летняя Звонарёва завоевала девятый в карьере титул WTA в парном разряде, для 24-летней Александровой трофей стал первым на турнирах WTA.

В личных соревнованиях в Будапеште Александрова дошла до полуфинала, где уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк (1) со счётом 6:3, 4:6, 6:7. Звонарёва проиграла Ван Эйтванк в первом круге – 5:7, 5:7.