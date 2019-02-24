Циципас: завоевание титулов — это то, ради чего я играю

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в финальном матче турнира в Марселе над Михаилом Кукушкиным из Казахстана со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

«Завоевание титулов — это то, ради чего я играю. Это самое большое удовольствие и самая большая радость в теннисе.

Я удовлетворён. Это была непростая и очень нервная неделя. Я знал, что мне предстоит встретиться с сильными соперниками. В предвкушении обычно волнуешься больше, чем обычно. И я рад, что преодолел себя и сыграл так, как был должен.

Я потерял искру после Australian Open и расстраивался, потому что мне казалось, что не смогу найти её снова. На этой неделе я действительно счастлив, потому что снова почувствовал этот голод… Надеюсь, он сохранится, потому что много хороших теннисистов играют за тот же приз», — приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.