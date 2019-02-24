Кукушкин: совершил несколько ошибок, которые определили победителя

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин прокомментировал поражение в финальном матче турнира в Марселе с греком Стефаносом Циципасом – 5:7, 6:7 (5:7).

«Я потерял подачу при счёте 5:4 во втором сете, и мне нужно было выигрывать, если я хотел продолжить матч и довести его до победы. Но я допустил несколько ошибок на тай-брейке. С одной стороны, это был отличный матч. Отличная неделя для меня, я показал хороший уровень тенниса. Но, к сожалению, я совершил несколько ошибок, которые определили победителя сегодня.

Я солидно играл всю неделю. Не перестал бороться в финале, показал хороший теннис. Конечно, это одна из лучших недель в моей жизни. К сожалению, я не смог выиграть сегодня, но на этой неделе я показал едва ли не лучшую игру в моей теннисной карьере», — приводит слова Кукушкина пресс-служба АТР.