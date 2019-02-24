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Ван Эйтванк защитила титул на турнире в Будапеште, обыграв в финале Вондроушову

Ван Эйтванк защитила титул на турнире в Будапеште, обыграв в финале Вондроушову
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк стала победительницей турнира в Будапеште. В финальном матче первая сеяная Ван Эйтванк в трёх сетах одержала волевую победу над восьмой ракеткой соревнований чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом 1:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась ровно 2 часа. Ван Эйтванк 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Вондроушовой 2 эйса, 7 ошибок на подаче и 6 реализованных брейков.

Ван Эйтванк сравняла счёт в личном противостоянии с Вондроушовой в официальных матчах – 1-1.

24-летняя Ван Эйтванк защитила титул на турнире в Будапеште, завоевав третий трофей WTA в карьере. В 2017 году бельгийская теннисистка выиграла турнир в Квебеке.

24 февраля 2019 года, воскресенье. 19:10 МСК
Будапешт. Финал
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
50
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
2 : 1
Маркета Вондроушова
81
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
1 2 3
           
1 7 6
6 5 2
           
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