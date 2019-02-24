Братья Брайан выиграли турнир в Делрэй-Бич в парном разряде

Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны стали победителями турнира в Делрэй-Бич (США) в парном разряде. В финальном матче первые сеяные братья Брайан обыграли вторую пару турнира, британцев Кеннета и Нила Скупски, со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Братья Брайан 12 раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету братьев Скупски 7 эйсов, 7 ошибок на подаче и 1 реализованный брейк.

Братья Брайан в третий раз выиграли у братьев Скупски в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 3-0 в пользу американцев.

Боб Брайан выиграл 117-й титул в парном разряде на турнирах АТР, его брат Майк – 122-й.