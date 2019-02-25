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Джере стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро

Джере стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро
Теннис / ATP

Сербский теннисист Ласло Джере стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с призовым фондом $ 1 937 740. В финале он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Ласло 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 9 двойных ошибок и 3 брейка.

Джере впервые в карьере выиграл турнир ATP в одиночном разряде.

В парном разряде титул завоевали аргентинец Максимо Гонсалес и чилиец Николас Джарри. В финале они победили бразильцев Томаса Беллуччи и Рожериу Дутра да Силву со счётом 6:7 (3:7), 6:3, [10:7].

24 февраля 2019 года, воскресенье. 23:00 МСК
Рио-де-Жанейро. Финал
Матч окончен
Ласло Джере
90
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
2 : 0
Феликс Оже-Альяссим
104
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
6 7  
3 5  
           
Джарри и Гонсалес выиграли турнир в Рио-де-Жанейро в парном разряде
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