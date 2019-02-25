Албот отыграл 3 матчбола и одолел Д. Эванса в финале турнира в Делрэй-Бич

Представитель Молдавии Раду Албот стал победителем турнира ATP в Делрэй-Бич (США) с призовым фондом $ 651 215. В финале он в трёх партиях обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 53 минуты.

Раду 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка. На тай-брейке Раду отыграл три матчбола.

Для Албота это первый в карьере титул на соревнованиях ATP в одиночном разряде.

Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны стали победителями турнира в Делрэй-Бич в парном разряде. В финальном матче лидеры посева обыграли вторую пару турнира, британцев Кеннета и Нила Скупски, со счётом 7:6 (7:5), 6:4.