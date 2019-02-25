Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Албот отыграл 3 матчбола и одолел Д. Эванса в финале турнира в Делрэй-Бич

Албот отыграл 3 матчбола и одолел Д. Эванса в финале турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP

Представитель Молдавии Раду Албот стал победителем турнира ATP в Делрэй-Бич (США) с призовым фондом $ 651 215. В финале он в трёх партиях обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 53 минуты.

Раду 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка. На тай-брейке Раду отыграл три матчбола.

Для Албота это первый в карьере титул на соревнованиях ATP в одиночном разряде.

Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны стали победителями турнира в Делрэй-Бич в парном разряде. В финальном матче лидеры посева обыграли вторую пару турнира, британцев Кеннета и Нила Скупски, со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

24 февраля 2019 года, воскресенье. 23:00 МСК
Делрэй-Бич. Финал
Матч окончен
Раду Албот
82
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
2 : 1
Даниэль Эванс
148
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
1 2 3
           
3 6 7 9
6 3 6 7
           
Братья Брайан выиграли турнир в Делрэй-Бич в парном разряде
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент