Ван Эйтванк — Вондроушовой: продолжай упорно работать и завоюешь много титулов

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Будапеште (Венгрия). В финальном матче действующая чемпионка, посеянная под первым номером, в трёх сетах одержала волевую победу над восьмой ракеткой соревнований чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом 1:6, 7:5, 6:2. Элисон сравняла счёт в личном противостоянии с Вондроушовой в официальных матчах – 1-1.

«Я обожаю Венгрию, этот корт и этот турнир. Маркета, ты ещё очень молода. Впереди у тебя долгий путь. Продолжай так же упорно работать, и у тебя будет много титулов», — сказала Ван Эйтванк на церемонии награждения.

24-летняя Ван Эйтванк завоевала третий трофей WTA в карьере. В 2017 году бельгийская теннисистка выиграла турнир в Квебеке.