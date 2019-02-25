Флинк одолела Жук и вышла в основную сетку турнира в Акапулько

Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась в основную сетку турнира в Акапулько (Мексика). В финале квалификации она в трёх партиях обыграла соотечественницу Софью Жук со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

Варвара трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 9 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 7 брейков.

Имя первой соперницы Флинк в основной сетке соревнований станет известно позже.

Под первым номером на турнире в Акапулько посеяна американка Слоан Стивенс. В 2018 году победительницей этих соревнований стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.