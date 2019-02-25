Видеообзор победы Ван Эйтванк над Вондроушовой в финале турнира в Будапеште

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк стала победительницей турнира в Будапеште (Венгрия). В финальном матче действующая чемпионка, посеянная под первым номером, в трёх сетах одержала волевую победу над восьмой ракеткой соревнований чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом 1:6, 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа. Ван Эйтванк 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Вондроушовой 2 эйса, 7 двойных ошибок и 6 брейков.

Видеообзор финала доступен на «Чемпионате».

Элисон сравняла счёт в личном противостоянии с Вондроушовой в официальных матчах – 1-1.



24-летняя Ван Эйтванк завоевала третий трофей WTA в карьере. В 2017 году бельгийская теннисистка выиграла турнир в Квебеке.