Квитова возглавила чемпионскую гонку WTA, Бенчич — 4-я, Павлюченкова — 14-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 25 февраля чешка Петра Квитова поднялась на первую строчку, швейцарка Белинда Бенчич — на четвёртую, украинка Элина Свитолина — на пятую, румынка Симона Халеп — на восьмую.
Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 14-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 25 февраля
1 (2). Петра Квитова (Чехия) — 2510.
2 (1). Наоми Осака (Япония) — 2186.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1440.
4 (20). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1283.
5 (8). Элина Свитолина (Украина) — 966.
6 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 881.
7 (5). Даниэль Коллинз (США) — 806.
8 (12). Симона Халеп (Румыния) — 736.
9 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735.
10 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 702.
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14 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 562...
23 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 460…
27 (22). Мария Шарапова (Россия) — 355.
28 (24). Вера Звонарёва (Россия) — 355…
48 (46). Евгения Родина (Россия) — 222…
52 (41). Виталия Дьяченко (Россия) — 216.
53 (53). Анна Блинкова (Россия) — 210...
55 (109). Анастасия Потапова (Россия) — 206...
65 (54). Вероника Кудерметова (Россия) — 175…
74 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…
77 (79). Наталья Вихлянцева (Россия) — 149…
93 (146). Дарья Касаткина (Россия) — 127.
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