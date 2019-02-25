Хачанов опустился на 12-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 25 февраля российский теннисист Карен Хачанов опустился на 12-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 25 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5085.
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595.
6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4190.
7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 4100.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3270.
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3095.
11 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 2965.
12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2675.
…
15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2230.
Рейтинг доступен на «Чемпионате».
Орудие массового поражения. Хачанов может повторить судьбу Джоковича
Смена ракетки негативно сказалась на игре российского лидера Карена Хачанова. Но похожие сюжеты были и у других игроков мирового уровня.