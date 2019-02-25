Джере замкнул первую десятку чемпионской гонки ATP, Медведев — пятый

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 25 февраля сербский теннисист Ласло Джере, выигравший турнир в Рио-де-Жанейро (Бразилия), поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиции.
Чемпионская гонка ATP. 25 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1060.
4 (4). Кей Нисикори (Япония) — 790.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 760.
6 (6). Люка Пуи (Франция) — 720.
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 655.
8 (8). Гаэль Монфис (Франция) — 635.
9 (9). Райлли Опелка (США) — 547.
10 (203). Ласло Джере (Сербия) — 536.
...
98 (137). Андрей Рублёв (Россия) — 117.
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Джере стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро