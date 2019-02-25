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Оже-Альяссим поднялся на 4-ю строчку в чемпионской гонке U21, Котов — 16-й

Оже-Альяссим поднялся на 4-ю строчку в чемпионской гонке U21, Котов — 16-й
Теннис / ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся на четвёртую строчку, норвежец Каспер Рууд — на седьмую. Лучший из россиян, Павел Котов, опустился на 16-ю позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.

Чемпионская гонка U21. 25 февраля
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 1060.
2 (2). Алекс де Минор (Австралия) — 385.
3 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 360.
4 (23). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 320.
5 (5). Уго Умбер (Франция) — 253.
6 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 225.
7 (21). Каспер Рууд (Норвегия) — 134.
8 (6). Корентен Муте (Франция) — 113.
9 (7). Микаэль Имер (Швеция) — 105.
10 (9). Алексей Попырин (Австралия) — 110.

16 (12). Павел Котов (Россия) — 43.
27 (25). Ален Авидзба (Россия) — 15.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».

В 2018 году Циципас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals. В финальном матче он в четырёх партиях обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).

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