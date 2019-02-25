Экс четвёртая ракетка мира из Австралии выпустила автобиографию на русском языке

Экс четвёртая ракетка мира из Австралии Елена Докич заявила о выходе автобиографии на русском языке.



«У меня для вас большие новости. Я рада сообщить, что моя автобиография теперь доступна в России и во всех русскоязычных странах. «Нерушимая» была переведена на русский язык и издана в России.



Книга официально выпущена и доступна для покупки как в магазинах, так и в интернете», – заявила Докич в своём «инстаграме».

35-летняя Докич – победительница шести турниров категории WTA и полуфиналистка Уимблдона–2000. Профессиональную карьеру уроженка Осиека (Хорватия) завершила в 2014 году. На парном Открытом чемпионате Франции – 2001 Елена дошла до финала. На протяжении двух лет (2001 и 2002) австралийка входила в десятку лучших теннисисток планеты.