Джере: мне 23, но я уже сирота. Хочу быть парнем, который вдохновляет других

Сербский теннисист Ласло Джере прокомментировал первый завоёванный трофей в карьере. В финале турнира в Рио-де-Жанейро он в двух партиях обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады – 6:3, 7:5.



«Я очень рад этому титулу, особенно учитывая то, что это была победа в финале уровня АТР-500.

Это исключительный день в моей карьере и жизни. Я немного нервничал в решающем матче, потому что знал, что напротив сильный соперник. Я неплохо двигался, что облегчило мне работу, но в целом было очень тяжело умственно и физически.



Мне 23 года, но я уже сирота. Моя мать умерла семь лет назад, а отец – два месяца назад. Я не знаю много теннисистов, которые прошли через подобное. Хочу быть тем парнем, который вдохновляет других и показывает, что успеха можно добиться при любых раскладах. Это была неделя мечты для меня», – цитирует Джере официальный сайт ATP.