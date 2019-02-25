Албот: в детстве я особенно следил за Кафельниковым и Сафиным

Представитель Молдавии Раду Албот рассказал о первых годах в теннисе и назвал игроков, которые вдохновляли его в начале карьеры. Вчера, 24 февраля, Албот выиграл свой дебютный трофей на уровне ATP.



«Когда я начинал играть в теннис, я не следил за ним по телевизору. Мне было просто весело бегать за мячами по корту и играть в игры помимо тенниса. Это было больше похоже на увлекательное занятие, а не на серьёзные занятия спортом.



Уже позже я начал следить за теннисом, и в основном моё внимание было приковано к российским игрокам, таким как Евгений Кафельников и Марат Сафин. Ещё мне очень нравились Роджер Федерер и Давид Феррер. Мне казалось, что мой стиль немного похож на стиль Феррера. Я действительно восхищался им. Когда я попал в тур, то старался как можно чаще тренироваться именно с Давидом.



Несмотря на то что Молдавия маленькая страна, там есть достаточно кортов для тренировок и достаточно ресурсов в целом, чтобы начать играть в теннис», – цитирует Албота официальный сайт ATP.