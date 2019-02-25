Флинк сыграет с Анисимовой в первом круге турнира в Акапулько

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Акапулько (Мексика). В частности, россиянка Варвара Флинк (Q) в первом круге сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Акапулько. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) — Ирина Бара (Румыния, Q).

Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — Кристина Макхэйл (США, Q).

Варвара Флинк (Россия, Q) — Аманда Анисимова (США).

Конни Перрин (Швейцария, Q) — Кэйти Бултер (Великобритания).

Под первым номером на турнире в Акапулько посеяна американка Слоан Стивенс. В 2018 году победительницей этих соревнований стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.