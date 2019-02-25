Бенчич: столь крупные турниры я выигрываю не каждый день, я ещё не Федерер

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась эмоциями от победы на турнире в Дубае. В финале она обыграла чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

«Я горжусь тем, как играла в Дубае. Особенно довольна тем, как провела финал. В концовке я не стала слишком нервничать, и это здорово. Я невероятно счастлива. Вновь скажу, что я очень уважаю Петру. В финале мне пришлось нелегко.

На минувшей неделе меня вдохновила Элисе Мертенс. А раньше я была под впечатлением от игры Осаки и Квитовой на Australian Open. Мы все стараемся учиться друг у друга. Это помогает росту в игровом плане.

Ощущения от победы всегда очень приятные. Я уже давно не выигрывала крупный турнир. Я ещё не Федерер. Я не выигрываю подобные турниры каждый день или каждую неделю", — цитирует Бенчич WTA Insider.

Квитова возглавила чемпионскую гонку WTA, Бенчич — 4-я, Павлюченкова — 14-я