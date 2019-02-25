А. Зверев: я тренируюсь по 4 часа в день, и надеюсь, проблемы с лодыжкой позади

Немец Александр Зверев оценил ход восстановления после травмы лодыжки, из-за которой он был вынужден пропустить весь февраль.



«Впереди очень плотный график, и я с нетерпением жду начала серии соревнований в Америке. Это очень волнительно, особенно после затяжной паузы после Открытого чемпионата Австралии.



К сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Роттердаме после рекомендаций врача. Надеюсь, в дальнейшем я больше не буду испытывать проблемы с лодыжкой. Сейчас я тренируюсь по четыре часа в день и чувствую себя нормально», – цитирует Зверева официальный сайт ATP.

Свой последний официальный матч 21-летний теннисист провёл 2 февраля. На Открытом чемпионате Австралии Зверев добрался до четвёртого круга, где уступил Милошу Раоничу.