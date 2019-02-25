Серена Уильямс приняла участие в церемонии вручения «Оскара»

Американка Серена Уильямс поучаствовала в торжественной церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. 37-летняя теннисистка представила фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером в главных ролях. Картина была представлена в восьми номинациях и одержала победу в категории «Лучшая оригинальная песня».



«В детстве мы всегда фантазируем о том, чего добьёмся в жизни. Иметь мечту — легко, а сделать её реальностью – очень трудно, вне зависимости от того, хотите вы стать актёром, теннисистом или же певицей, как это показано в фильме «Звезда родилась». Через персонаж Леди Гаги мы видим взлёты и падения на пути к вершине», – цитирует Серену телеканал ABC.

Видео можно увидеть в официальном «твиттере» телеканала.

На прошлой неделе Уильямс-младшая вернулась в число топ-10 теннисисток мира.