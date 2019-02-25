Ферреро: для Федерера будет разумно сыграть на «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро прокомментировал решение Роджера Федерера выступить на грунтовых турнирах.



«Он уже доказал, что знает свою силу. Имея лёгкий график, он играет на очень высоком уровне. Тем не менее для такого игрока вполне разумно сыграть на Открытом чемпионате Франции, так как это мэйджор.



Роджер продолжает наслаждаться туром и демонстрирует очень высокий уровень, хоть он и близок к 40 годам.



Кто из «Большой троицы» в своём лучшем проявлении является лучшим игроком? Новак показал свою непревзойдённую игру в течение длительного периода, но Рафа на грунте и Роджер на траве – это лучшие игроки в истории тенниса. На их счету невероятные рекорды», – цитирует Ферреро Tennis World USA.

Федерер – о возвращении на грунт: это не значит, что я завершаю карьеру