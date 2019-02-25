Фучович обыграл Джумхура на старте турнира в Дубае

Венгерский теннисист Мартон Фучович успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он в двух партиях обыграл боснийца Дамира Джумхура – 6:1, 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. На счету Фучовича 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся. Джумхур отметился 4 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся брейк-пойнт. Подач навылет босниец не выполнил.



Следующим соперником Фучовича станет победитель пары Милош Раонич (Канада, 7) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Действующим чемпионом соревнований в Дубае является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи – 6:3, 6:4.