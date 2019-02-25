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Фучович обыграл Джумхура на старте турнира в Дубае

Фучович обыграл Джумхура на старте турнира в Дубае
Теннис / ATP

Венгерский теннисист Мартон Фучович успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он в двух партиях обыграл боснийца Дамира Джумхура – 6:1, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. На счету Фучовича 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся. Джумхур отметился 4 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся брейк-пойнт. Подач навылет босниец не выполнил.

Следующим соперником Фучовича станет победитель пары Милош Раонич (Канада, 7) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Действующим чемпионом соревнований в Дубае является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи – 6:3, 6:4.

25 февраля 2019 года, понедельник. 13:15 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Дамир Джумхур
50
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
0 : 2
Мартон Фучович
35
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
1 2 3
           
1 6 5  
6 7 7  
           
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