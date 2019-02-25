А. Зверев планирует сыграть в паре с Кербер на Олимпиаде в Токио

Немецкий теннисист Александр Зверев заявил о желании сыграть на парном олимпийском теннисном турнире в дуэте с Анжеликой Кербер.

«Да, я на сто процентов планирую сыграть на Олимпиаде с Кербер», – цитирует немца издание Tennis World USA.

Ранее теннисисты дважды выступали в паре на Кубке Хопмана и в обоих случаях доходили до финала. В решающих матчах немцы уступали сборной Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич.



В данный момент 21-летний Зверев является третьей ракеткой мира, уступая лишь сербу Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю из Испании. 31-летняя Кербер в рейтинге WTA располагается на восьмой строчке.



Летние Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.