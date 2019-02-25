Радость Джере от 1-го титула на турнире ATP — в обзоре финала в Рио-де-Жанейро

Сербский теннисист Ласло Джере стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с призовым фондом $ 1 937 740. В финале он в двух партиях обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.



Ласло 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 9 двойных ошибок и 3 брейка.

Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».



Джере впервые в карьере выиграл турнир ATP в одиночном разряде. В 2018 году победителем турнира в Рио-де-Жанейро стал аргентинец Диего Шварцман, обыгравший в финале испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.