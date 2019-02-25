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Хачанов уступил Басилашвили на старте турнира в Дубае

Хачанов уступил Басилашвили на старте турнира в Дубае
Теннис / ATP

Российский теннисист Карен Хачанов (4) не сумел пробиться во второй круг соревнований категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В двух партиях он уступил представителю Грузии Николозу Басилашвили со счётом 4:6, 1:6. Это поражение стало для Карена третьим подряд.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. На счету Хачанова 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2. Басилашвили отметился 5 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником Басилашвили станет победитель пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Рамкумар Раманатан (Индия).

Действующим победителем соревнований является Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

25 февраля 2019 года, понедельник. 15:30 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
19
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
2 : 0
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
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