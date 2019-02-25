Штруфф обыграл Раонича и не пустил его во второй круг турнира в Дубае

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он добыл победу над седьмым сеяным из Канады Милошем Раоничем – 6:4, 5:7, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету Штруффа 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Раонич отметился 15 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.



Следующим соперником Штруффа станет представитель Венгрии Мартон Фучович.

Действующим чемпионом соревнований в Дубае является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люка Пуи – 6:3, 6:4.