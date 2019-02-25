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Штруфф обыграл Раонича и не пустил его во второй круг турнира в Дубае

Штруфф обыграл Раонича и не пустил его во второй круг турнира в Дубае
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он добыл победу над седьмым сеяным из Канады Милошем Раоничем – 6:4, 5:7, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету Штруффа 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Раонич отметился 15 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.

Следующим соперником Штруффа станет представитель Венгрии Мартон Фучович.

Действующим чемпионом соревнований в Дубае является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люка Пуи – 6:3, 6:4.

25 февраля 2019 года, понедельник. 14:45 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Милош Раонич
14
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
1 : 2
Ян-Леннард Штруфф
54
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 2 3
           
4 7 4
6 5 6
           
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