Совет по делам прессы Австралии не признал карикатуру на С. Уильямс расистской

Австралийский совет по делам прессы отказался считать карикатуру на американскую теннисистку Серену Уильямс в финале US Open расистской, информирует The Associated Press.

Организация рассмотрела ряд жалоб, но отказалась признавать, что рисунок наносит серьёзное оскорбление, страдание или распространяет ложные предубеждения в обществе. Автор карикатуры Марк Найт подчеркнул, что всегда выступал против расизма, и выразил желание лично встретиться со спортсменкой, чтобы оставить этот инцидент в прошлом.

Напомним, в сентябре карикатура австралийского художника по итогам скандального финала US Open на С. Уильямс взбудоражила средства массовой информации в США. На фото, опубликованном в «твиттере» Найта, 36-летняя американка изображена взбешённым ребёнком, прыгающим на своей ракетке. У ног Серены лежит соска.

Многие из поклонников таланта Уильямс-младшей и различные правозащитники назвали карикатуру расистской и сексистской.

Найт: моя карикатура высмеивает лишь истерику у лучшей теннисистки мира