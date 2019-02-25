Шарапова посетила вечеринки после церемонии вручения «Оскара»

Российская теннисистка Мария Шарапова и её бойфренд Александр Гилкс побывали на вечеринках после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Они посетили мероприятие журнала Vanity Fair и фандрайзинг фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Ранее стало известно, что Шарапова со стартующего 4 марта турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча. По той же причине 31-летняя теннисистка ранее досрочно завершила турнир в Санкт-Петербурге в конце января перед встречей во втором круге с соотечественницей Дарьей Касаткиной.



Та же травма стала причиной досрочного завершения Шараповой сезона-2018. Однако на Открытом чемпионате Австралии 2019 года она дошла четвёртого круга, обыграв защищавшую титул датчанку Каролину Возняцки. На пресс-конференциях в ходе Australian Open 2019 Мария не скрывала, что борется с болью в плече, которая беспокоит её уже не первый год.

Запись доступна в "инстаграме" Шараповой.