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Федерер на турнире в Дубае стартовал с победы над Кольшрайбером

Федерер на турнире в Дубае стартовал с победы над Кольшрайбером
Теннис / ATP

В первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером, в трёх сетах нанёс поражение представителю Германии Филиппу Кольшрайберу со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

Уроженец Базеля выполнил 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Кольшрайбер 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 2 брейка.

Следующим соперником Федерера станет испанец Фернандо Вердаско. Напомним, 37-летний теннисист является семикратным чемпионом Дубая (2003-2005, 2007, 2012, 2014, 2015).

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи из Франции.

25 февраля 2019 года, понедельник. 18:10 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Филипп Кольшрайбер
31
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
1 : 2
Роджер Федерер
7
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
4 6 1
6 3 6
           
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