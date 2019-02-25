Макарова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Макарова не примет участия на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Её место в основной сетке соревнований займёт шведка Юханна Ларссон, информирует пресс-служба WTA.

Соревнования на хардовом покрытии пройдут с 4 по 17 марта.

Действующим победителем BNP Paribas Open является японка Наоми Осака, которая в прошлогоднем финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

Ранее стало известно, что представительница России Мария Шарапова в этом сезоне не сыграет в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча. По той же причине Мария ранее досрочно завершила турнир в Санкт-Петербурге в конце января.



Та же травма стала причиной досрочного завершения Шараповой сезона-2018. Однако на Открытом чемпионате Австралии 2019 года она дошла до четвёртого круга, обыграв защищавшую титул датчанку Каролину Возняцки. На пресс-конференциях Australian Open 2019 Шарапова не скрывала, что борется с болью в плече, которая беспокоит её уже не первый год.