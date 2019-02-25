Мартерер покинул соревнования в Сан-Паулу после первого круга

Немецкий теннисист Максимильян Мартерер на старте турнира в Сан-Паулу (Бразилия) в трёх сетах проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэне со счётом 6:3, 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.
Карбальес-Баэна выполнил 6 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. В активе Мартерера 11 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Карбальеса-Баэны станет аргентинец Гуидо Пелья, посеянный под третьим номером.
В 2018 году победу на турнире в Сан-Паулу одержал итальянец Фабио Фоньини, который выиграл у чилийца Николаса Джарри.
Мужчины. Сан-Паулу. Первый круг
Педру Соуза (Португалия) — Кристьян Гарин (Чили) — 6:7 (3:7), 2:6
25 февраля 2019 года, понедельник. 20:00 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
111
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
0 : 0
97
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
|1
|2
|3
|
|