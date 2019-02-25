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Мартерер покинул соревнования в Сан-Паулу после первого круга

Мартерер покинул соревнования в Сан-Паулу после первого круга
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Максимильян Мартерер на старте турнира в Сан-Паулу (Бразилия) в трёх сетах проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэне со счётом 6:3, 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Карбальес-Баэна выполнил 6 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. В активе Мартерера 11 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Карбальеса-Баэны станет аргентинец Гуидо Пелья, посеянный под третьим номером.

В 2018 году победу на турнире в Сан-Паулу одержал итальянец Фабио Фоньини, который выиграл у чилийца Николаса Джарри.

Мужчины. Сан-Паулу. Первый круг

Педру Соуза (Португалия) — Кристьян Гарин (Чили) — 6:7 (3:7), 2:6

25 февраля 2019 года, понедельник. 20:00 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Роберто Карбальес-Баэна
111
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
0 : 0
Максимильян Мартерер
97
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
1 2 3
           
     
     
           
25 февраля 2019 года, понедельник. 18:30 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Матч окончен
Педру Соуза
101
Португалия
Педру Соуза
П. Соуза
0 : 2
Кристьян Гарин
92
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 2 3
           
6 3 2  
7 7 6  
           
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