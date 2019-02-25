Джере: Джокович поздравил, когда я вошёл в топ-100, и приглашал сыграть в Дубае

Сербский теннисист Ласло Джере, который стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с призовым фондом $ 1 937 740, рассказал об отношениях с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Мы знакомы с Новаком и всегда перекидываемся парой слов, когда видимся на соревнованиях. Но, в отличие от меня, он участвует в самых крупных турнирах, поэтому мы общаемся не часто. Он написал мне сообщение, когда я вошёл в первую сотню рейтинга ATP, а ещё раньше, когда я был далёк от топ-100, предложил сыграть в парном разряде в Дубае. Джокович — прекрасный человек, он вдохновляет всех нас», — приводит слова Джере официальный сайт ATP.

В Рио-де-Жанейро Ласло Джере выиграл первый турнир ATP в одиночном разряде.

Джере: мне 23, но я уже сирота. Хочу быть парнем, который вдохновляет других