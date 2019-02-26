За первые восемь недель сезона шесть теннисистов выиграли дебютные титулы

В течение первых двух месяцев нового сезона дебютные трофеи на турнирах АТР завоевали шесть игроков.

За восемь первых недель сезона это сделали: Алекс де Минор (Сидней), Теннис Сандгрен (Окленд), Хуан Игнасио Лондеро (Кордова), Райлли Опелка (Нью-Йорк), Ласло Джере (Рио-де-Жанейро) и Раду Албот (Делрэй-Бич).

Напомним, на турнире в Сиднее австралиец де Минор в финале переиграл Андреаса Сеппи из Италии. В Окленде представитель США Сандгрен взял верх над Кэмероном Норри (Великобритания). В Кордове аргентинец Лондеро нанёс поражение соотечественнику Гуидо Пелье. В Нью-Йорке американец Опелка победил Брайдена Шнура из Канады. В Рио-де-Жанейро серб Джере оказался сильнее представителя Канады Феликса Оже-Альяссима, а в Делрэй-Бич Албот из Молдавии одолел британца Даниэля Эванса.