Восьмой сеяный Дэниэл проиграл на старте турнира в Сан-Паулу

Японский теннисист Таро Дэниэл, посеянный на турнире в Сан-Паулу (Бразилия) под восьмым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях уступил представителю Аргентины Марко Трунгеллити со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 46 минут.
Дэниэл 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Трунгеллити поспорит с победителем матча Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — Элиас Имер (Швеция).
Сан-Паулу. Мужчины. Первый круг
Лоренцо Сонего (Италия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:4, 6:4.
Турнир завершится 3 марта.
25 февраля 2019 года, понедельник. 23:00 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Матч окончен
70
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 : 2
121
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
|1
|2
|3
|
|4
|6
|6 5
|
|6
|3
|7 7
26 февраля 2019 года, вторник. 01:30 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Матч окончен
114
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
2 : 0
81
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
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