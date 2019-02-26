Восьмой сеяный Дэниэл проиграл на старте турнира в Сан-Паулу

Японский теннисист Таро Дэниэл, посеянный на турнире в Сан-Паулу (Бразилия) под восьмым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях уступил представителю Аргентины Марко Трунгеллити со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 46 минут.

Дэниэл 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Трунгеллити поспорит с победителем матча Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — Элиас Имер (Швеция).

Сан-Паулу. Мужчины. Первый круг

Лоренцо Сонего (Италия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:4, 6:4.

Турнир завершится 3 марта.