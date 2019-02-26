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Восьмой сеяный Дэниэл проиграл на старте турнира в Сан-Паулу

Восьмой сеяный Дэниэл проиграл на старте турнира в Сан-Паулу
Теннис / ATP

Японский теннисист Таро Дэниэл, посеянный на турнире в Сан-Паулу (Бразилия) под восьмым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях уступил представителю Аргентины Марко Трунгеллити со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 46 минут.

Дэниэл 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Трунгеллити поспорит с победителем матча Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — Элиас Имер (Швеция).

Сан-Паулу. Мужчины. Первый круг
Лоренцо Сонего (Италия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:4, 6:4.

Турнир завершится 3 марта.

25 февраля 2019 года, понедельник. 23:00 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Матч окончен
Таро Дэниэл
70
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 : 2
Марко Трунгеллити
121
Аргентина
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
1 2 3
           
4 6 6 5
6 3 7 7
           
26 февраля 2019 года, вторник. 01:30 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Матч окончен
Лоренцо Сонего
114
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
2 : 0
Федерико Дельбонис
81
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
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