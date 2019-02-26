Сегодня, 26 февраля, состоится матч первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют представитель Литвы Ричардас Беранкис, пробившийся в основную сетку через квалификацию, и россиянин Даниил Медведев, посеянный под восьмым номером. Начало поединка запланировано на 13:00 мск.



В 2018 году соперники встречались на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Победу в том матче одержал россиянин со счётом 6:2, 1:6, 6:4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Беранкис — Медведев в Дубае.



Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с итальянцем Маттео Берреттини, либо с американцем Денисом Кудлой.



В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 6:3, 6:4.

Федерер подготавливает в Дубае рывок наверх Федерер – фронтмен «пятисотника» в Дубае, а Надаль – в Акапулько. За кем следить на этой неделе?