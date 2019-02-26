Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Векич разгромила Дои в первом круге турнира в Акапулько, Саккари выбыла

Векич разгромила Дои в первом круге турнира в Акапулько, Саккари выбыла
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под третьим номером, вышла во второй круг, обыграв японку Мисаки Дои со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Донна 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Векич поспорит с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — Кристина Макхэйл (США, Q).

Акапулько. Женщины. Первый круг
Ван Яфань (Китай) — Мари Бузкова (Чехия) — 6:2, 6:2.
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Мария Саккари (Греция, 6) — 7:5, 4:6, 6:0.
Кэйти Бултер (Великобритания) — Конни Перрин (Швейцария, Q) — 6:4, 7:5.
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) — Ирина Бара (Румыния, Q) — 6:0, 6:2.

26 февраля 2019 года, вторник. 04:30 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
Донна Векич
28
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
2 : 0
Мисаки Дои
120
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
1 2 3
           
6 6  
0 3  
           
26 февраля 2019 года, вторник. 01:00 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
65
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
2 : 0
Мари Бузкова
129
Чехия
Мари Бузкова
М. Бузкова
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
27 февраля 2019 года, среда. 01:00 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч не начался
Моника Пуиг
58
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
0 : 0
Мария Саккари
39
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
     
     
           
26 февраля 2019 года, вторник. 02:30 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кэйти Бултер
85
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
2 : 0
Конни Перрин
148
Швейцария
Конни Перрин
К. Перрин
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
26 февраля 2019 года, вторник. 04:00 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
Беатрис Хаддад-Майя
172
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
2 : 0
Ирина Бара
177
Румыния
Ирина Бара
И. Бара
1 2 3
           
6 6  
0 2  
           
Флинк сыграет с Анисимовой в первом круге турнира в Акапулько
Федерер подготавливает в Дубае рывок наверх
Федерер – фронтмен «пятисотника» в Дубае, а Надаль – в Акапулько. За кем следить на этой неделе?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент