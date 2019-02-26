Векич разгромила Дои в первом круге турнира в Акапулько, Саккари выбыла

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под третьим номером, вышла во второй круг, обыграв японку Мисаки Дои со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Донна 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Векич поспорит с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — Кристина Макхэйл (США, Q).

Акапулько. Женщины. Первый круг

Ван Яфань (Китай) — Мари Бузкова (Чехия) — 6:2, 6:2.

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Мария Саккари (Греция, 6) — 7:5, 4:6, 6:0.

Кэйти Бултер (Великобритания) — Конни Перрин (Швейцария, Q) — 6:4, 7:5.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) — Ирина Бара (Румыния, Q) — 6:0, 6:2.

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