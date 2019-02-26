Вавринка вышел во второй круг турнира в Акапулько, где сыграет с Джонсоном

Швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика), в двух партиях обыграв американца Райана Харрисона, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Стэн 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Вавринка поспорит с американцем Стивом Джонсоном (7), который победил мексиканца Херардо Лопес-Вильясеньора (WC) со счётом 7:5, 7:5.
Акапулько. Мужчины. Первый круг
Петер Гоёвчик (Германия) — Федерико Гайо (Италия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2.
Джон Миллман (Австралия, 8) — Марсель Гранольерс (Испания, Q) — 6:3, 6:4.
26 февраля 2019 года, вторник. 04:30 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
93
Райан Харрисон
Р. Харрисон
0 : 2
42
Стэн Вавринка
С. Вавринка
|1
|2
|3
|
|4
|6 6
|
|6
|7 8
26 февраля 2019 года, вторник. 01:00 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
Херардо Лопес-Вильясеньор
Х. Лопес-Вильясеньор
0 : 2
36
Стив Джонсон
С. Джонсон
|1
|2
|3
|
|5
|5
|
|7
|7
26 февраля 2019 года, вторник. 03:00 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
229
Федерико Гайо
Ф. Гайо
1 : 2
87
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
|1
|2
|3
|
|7
|4
|2
|
|5
|6
|6
26 февраля 2019 года, вторник. 03:00 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
115
Марсель Гранольерс
М. Гранольерс
0 : 2
44
Джон Миллман
Д. Миллман
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
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