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Вавринка вышел во второй круг турнира в Акапулько, где сыграет с Джонсоном

Вавринка вышел во второй круг турнира в Акапулько, где сыграет с Джонсоном
Теннис / ATP

Швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика), в двух партиях обыграв американца Райана Харрисона, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Стэн 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Вавринка поспорит с американцем Стивом Джонсоном (7), который победил мексиканца Херардо Лопес-Вильясеньора (WC) со счётом 7:5, 7:5.

Акапулько. Мужчины. Первый круг
Петер Гоёвчик (Германия) — Федерико Гайо (Италия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2.
Джон Миллман (Австралия, 8) — Марсель Гранольерс (Испания, Q) — 6:3, 6:4.

26 февраля 2019 года, вторник. 04:30 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
Райан Харрисон
93
США
Райан Харрисон
Р. Харрисон
0 : 2
Стэн Вавринка
42
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 2 3
           
4 6 6  
6 7 8  
           
26 февраля 2019 года, вторник. 01:00 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
Херардо Лопес-Вильясеньор
Мексика
Херардо Лопес-Вильясеньор
Х. Лопес-Вильясеньор
0 : 2
Стив Джонсон
36
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
1 2 3
           
5 5  
7 7  
           
26 февраля 2019 года, вторник. 03:00 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
Федерико Гайо
229
Италия
Федерико Гайо
Ф. Гайо
1 : 2
Петер Гоёвчик
87
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
1 2 3
           
7 4 2
5 6 6
           
26 февраля 2019 года, вторник. 03:00 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
Марсель Гранольерс
115
Испания
Марсель Гранольерс
М. Гранольерс
0 : 2
Джон Миллман
44
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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