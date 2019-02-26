Вавринка вышел во второй круг турнира в Акапулько, где сыграет с Джонсоном

Швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика), в двух партиях обыграв американца Райана Харрисона, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Стэн 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Вавринка поспорит с американцем Стивом Джонсоном (7), который победил мексиканца Херардо Лопес-Вильясеньора (WC) со счётом 7:5, 7:5.

Акапулько. Мужчины. Первый круг

Петер Гоёвчик (Германия) — Федерико Гайо (Италия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2.

Джон Миллман (Австралия, 8) — Марсель Гранольерс (Испания, Q) — 6:3, 6:4.