Федерер: у Вердаско один из лучших форхендов в мире, я должен быть осторожен

37-летний швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящий матч второго круга в Дубае (ОАЭ), где его соперником станет 35-летний Фернандо Вердаско из Испании.



«Я счастлив, что Фернандо всё ещё в туре и по-прежнему показывает высокие результаты. Считаю, что у него один из лучших форхендов в туре, – каждый из нас видел невероятные удары в его исполнении. Именно поэтому я должен быть очень и очень осторожен в нашем матче», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



Ранее Роджер и Фернандо встречались на корте шесть раз и во всех случаях побеждал швейцарский теннисист. В первом раунде соревнований Федерер в четырнадцатый раз в карьере оказался сильнее немца Филиппа Кольшрайбера – 6:4, 3:6, 6:1.