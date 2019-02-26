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Тиафо обыграл Томпсона и вышел во второй круг турнира в Акапулько

Тиафо обыграл Томпсона и вышел во второй круг турнира в Акапулько
Теннис / ATP

Американец Фрэнсис Тиафо (6) вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика), добыв волевую победу над представителем Австралии Джорданом Томпсоном – 3:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут. Фрэнсис 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Тиафо поспорит победителем пары Маккензи Макдональд (США) – Эмилио Нава (США).

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.

26 февраля 2019 года, вторник. 07:00 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
34
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
2 : 1
Джордан Томпсон
79
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
3 6 6
6 4 3
           
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