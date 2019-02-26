Тиафо обыграл Томпсона и вышел во второй круг турнира в Акапулько

Американец Фрэнсис Тиафо (6) вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика), добыв волевую победу над представителем Австралии Джорданом Томпсоном – 3:6, 6:4, 6:3.



Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут. Фрэнсис 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.



За выход в четвертьфинал Тиафо поспорит победителем пары Маккензи Макдональд (США) – Эмилио Нава (США).



Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.