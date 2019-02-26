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Федерер: я больше не боюсь играть против левшей, как это было в юности

Федерер: я больше не боюсь играть против левшей, как это было в юности
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношении к теннисистам-левшам.

«Я больше не боюсь играть против левшей, как это было в юности. Думаю, причиной отсутствия страха стало то, что я улучшил свою игру. Раньше я всегда думал, что против левши очень тяжело играть, особенно на подаче. Их сила уходит в вашу слабость, а ваша сила уходит неизвестно куда. Она просто не работает должным образом против левшей.

Тем не менее, как для игрока с одноручным бэкхендом, у меня отличные результаты против левшей. Очевидно, что Надаль доставил мне наибольшее количество проблем, но в его случае главным фактором стало не то, что он левша, а то, что уровень его игры очень высок», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Во втором круге продолжающихся соревнований в Дубае Федереру предстоит сыграть против испанца Фернандо Вердаско, который является левшой.

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