Швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношении к теннисистам-левшам.
«Я больше не боюсь играть против левшей, как это было в юности. Думаю, причиной отсутствия страха стало то, что я улучшил свою игру. Раньше я всегда думал, что против левши очень тяжело играть, особенно на подаче. Их сила уходит в вашу слабость, а ваша сила уходит неизвестно куда. Она просто не работает должным образом против левшей.
Тем не менее, как для игрока с одноручным бэкхендом, у меня отличные результаты против левшей. Очевидно, что Надаль доставил мне наибольшее количество проблем, но в его случае главным фактором стало не то, что он левша, а то, что уровень его игры очень высок», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.
Во втором круге продолжающихся соревнований в Дубае Федереру предстоит сыграть против испанца Фернандо Вердаско, который является левшой.
Федерер: я больше не боюсь играть против левшей, как это было в юности