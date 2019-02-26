Хачанов: Басилашвили постоянно атаковал и не давал играть в свой теннис

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал своё поражение на старте соревнований в Дубае. В двух партиях он уступил грузину Николозу Басилашвили – 4:6, 1:6. Эта неудача стала третьей кряду для первой ракетки России.



«Были немного странные условия, но Николоз – тяжёлый оппонент, нужно отдать ему должное. Когда у него идёт игра, он очень силён.



Всю предыдущую неделю я чувствовал себя хорошо, здорово пробивал по мячу, но сегодня… какие-то странные удары из-за ветра, плюс сверхагрессивная игра Басилашвили. Мне пришлось защищаться, а не играть от себя, в атаку.



Впрочем, такой результат остаётся лишь принять. Соперник был хорош, а я не сумел воспользоваться своими возможностями, когда в первой партии имел брейк-пойнты.



В Дубае впереди ещё парный матч вместе с Даниилом Медведевым, и я очень хочу выйти на корт. Сейчас мне не хватает матчей», – цитирует Хачанова Sport360.