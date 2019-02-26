Федерер: в 2012 году думал, что вышел на пик своей популярности. Я ошибался

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о поддержке со стороны публики в матче первого раунда соревнований в Дубае против Филиппа Кольшрайбера.



«Я всегда замечаю поддержку болельщиков и в Дубае она особенная. Они запускали волну во второй партии, чтобы подбодрить меня. При этом обычно такое случается когда я веду в счёте. Мне абсолютно не на что жаловаться, ведь уровень поддержки невероятен практически везде, где мне приходится играть.



Знаете, в 2012 году мне показалось, что я вышел на пик своей популярности и круче меня уже поддерживать не будут. Но я ошибался, с тех пор всё стало только лучше. Собственно, это одна из тех причин, из-за который я продолжаю играть», – цитирует 37-летнего Федерера официальный сайт ATP.



Во втором круге продолжающихся соревнований в Дубае Федереру предстоит сыграть против испанца Фернандо Вердаско, который является левшой.

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