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Баутиста-Агут: выбор между теннисом и футболом был нелёгким

Баутиста-Агут: выбор между теннисом и футболом был нелёгким
Теннис / ATP

Испанец Роберто Баутиста-Агут, на юношеском уровне выступавший за футбольную команду «Вильярреал», прокомментировал свой выбор в пользу тенниса.

«Для меня этот выбор не был лёгким. Мне повезло, что я занимался обоими видами спорта, прежде чем выбрал теннис», — цитирует Баутиста-Агута Tennis World USA.

Роберто также рассказал о победе на турнире в Дубае (ОАЭ) в 2018 году.

«Это была фантастическая неделя, я играл в очень хороший теннис, мне было очень приятно закончить турнир с выигранным трофеем. Я вспоминаю этот результат как одну из моих самых больших побед. Было очень приятно выиграть финал в двух сетах. Моя игра была довольно сильной на протяжении всего турнира», — сказал испанец.

Во втором круге нынешнего розыгрыша Баутиста-Агут сыграет с грузином Николозом Басилашвили.

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