Раонич: не сильно беспокоюсь по поводу поражения Штруффу

Канадец Милош Раонич прокомментировал своё поражение на старте соревнований в Дубае. В трёх партиях он уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу – 4:6, 7:5, 4:6.



«Сегодня я был недостаточно агрессивен. К тому же мне не удалось должным образом подстроиться под порывы ветра, которые были сильны.



Отсутствие агрессии с моей стороны позволило сопернику быстро освоиться на корте, найти свой ритм и навязать свою игру. В целом он провёл отличный матч, чаще и результативнее рисковал и лучше отыгрывал в важные моменты матча.



Я не сильно беспокоюсь по поводу этого поражения. Нельзя сказать, что я сыграл плохо, просто я не слишком хорошо играл в важных моментах. Обычно такие моменты приходят по ходу турнира», – цитирует Раонича Sport360.

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