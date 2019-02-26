Хачанов: сейчас я показываю не те результаты, на которые рассчитывал

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал неудачный старт сезона. В 2019 году теннисист провёл девять матчей, в которых потерпел пять поражений. Три их них пришлись на последние три встречи.



«Конечно же, проигрывать всегда неприятно, никто не любит поражения. Да, возможно, сейчас я показываю не те результаты, на которые рассчитывал, пусть у меня и были некоторые проблемы со здоровьем. Тем не менее нужно продолжать работать и в таких условиях.



В конце концов, сейчас лишь начало сезона, и я продолжаю верить в то, что смогу снова заиграть на том уровне, который показывал ранее. Это не похоже на мечту, ведь я уже демонстрировал отличный теннис и выигрывал в больших матчах.



Я могу просто сидеть и говорить, как я уверен в себе и как хорошо себя чувствую, но это ничего не изменит. В любом случае уверенность появляется после побед. Мне лишь нужно продолжать верить в себя и в то, что я делаю, а поражения будут всегда.



Впереди два «Мастерса», и я очень надеюсь на то, что смогу выступить на них должным образом», – цитирует Хачанова Sport360.

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