Ферреро: думаю, Федерер сыграет ещё как минимум на двух Уимблдонах

Экс первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро оценил игровую форму швейцарца Роджера Федерера.



«Сколько Роджеру ещё осталось играть? Как видите, пока завершать он не хочет. Более того, он продолжает наслаждаться теннисом и демонстрирует высокий уровень тенниса во всех без исключения матчах, которые проводит.



Важно, что он грамотно заботится о своём теле. Думаю, Федерер ещё сыграет как минимум на двух Уимблдонах», – цитирует Ферреро Tennis World USA.



37-летний Федерер является седьмой ракеткой мира. В текущем сезоне швейцарец планирует сыграть на нескольких грунтовых турнирах, чего не случалось на протяжении двух лет. Первыми грунтовыми соревнованиями, на которых сыграет Роджер стал «Мастерс» в Мадриде.

Ферреро: для Федерера будет разумно сыграть на «Ролан Гаррос»