Медведев уступил Беранкису на старте соревнований в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев (8) не сумел пробиться во второй круг соревнований категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В двух партиях он уступил представителю Литвы Ричардасу Беранкису со счётом 3:6, 3:6. Напомним, ранее свой матч первого круга проиграл Карен Хачанов.



Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Медведева 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Беранкис отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 4 брейками.



Следующим соперником Беранкиса станет победитель пары Маттео Берреттини (Италия) – Денис Кудла (США).



Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

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