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Медведев уступил Беранкису на старте соревнований в Дубае

Медведев уступил Беранкису на старте соревнований в Дубае
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев (8) не сумел пробиться во второй круг соревнований категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В двух партиях он уступил представителю Литвы Ричардасу Беранкису со счётом 3:6, 3:6. Напомним, ранее свой матч первого круга проиграл Карен Хачанов.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Медведева 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Беранкис отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 4 брейками.

Следующим соперником Беранкиса станет победитель пары Маттео Берреттини (Италия) – Денис Кудла (США).

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

26 февраля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Ричардас Беранкис
113
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
2 : 0
Даниил Медведев
15
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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