Надаль: турнир в Акапулько скорее похож на весёлую тематическую вечеринку

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём возвращении на турнир в Акапулько (Мексика). В 2018 году он был вынужден сняться с соревнований до их начала из-за травмы.



«Конечно, отказ от участия в прошлом году стал тяжёлым моментом для меня, но вот я снова здесь. С удовольствием провожу последние дни перед турниром здесь, тут классная атмосфера и мне всё нравится.



Вокруг всем очень весело, витает ощущение праздника. Организаторы постоянно придумывают что-то новое, что-то интересное и всё это позитивно сказывается на атмосфере. Игроки чувствуют себя не столько на турнире, сколько на некой тематической вечеринке. При этом я чувствую себя здесь как дома», – цитирует Надаля пресс-служба ATP.



Выступление Рафа начнёт матчем с немцем Мишей Зверевым.