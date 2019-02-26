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Надаль: турнир в Акапулько скорее похож на весёлую тематическую вечеринку

Надаль: турнир в Акапулько скорее похож на весёлую тематическую вечеринку
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём возвращении на турнир в Акапулько (Мексика). В 2018 году он был вынужден сняться с соревнований до их начала из-за травмы.

«Конечно, отказ от участия в прошлом году стал тяжёлым моментом для меня, но вот я снова здесь. С удовольствием провожу последние дни перед турниром здесь, тут классная атмосфера и мне всё нравится.

Вокруг всем очень весело, витает ощущение праздника. Организаторы постоянно придумывают что-то новое, что-то интересное и всё это позитивно сказывается на атмосфере. Игроки чувствуют себя не столько на турнире, сколько на некой тематической вечеринке. При этом я чувствую себя здесь как дома», – цитирует Надаля пресс-служба ATP.

Выступление Рафа начнёт матчем с немцем Мишей Зверевым.

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